Диан Иванов, оттеглил първите си показания срещу Благомир Коцев, разпитан вчера

Димитър Мартинов

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов

Повторен разпит на Диан Иванов, оттеглил първите си показания срещу кмета на Варна Благомир Коцев, е имало вчера, стана ясно в Софийския градски съд. Там се гледа мярката за неотклонение на варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. 

Двамата са обвиняеми за организирана престъпна група за подкупи и пране на пари заедно с кмета на града Благомир Коцев. Той поиска да го пуснат преди 2 седмици, но му отказаха. Сега го правят Стефанов и Кателиев. Четвъртият обвиняем е бизнесменът Ивайло Маринов, който е на свобода с парична гаранция.

За Стефанов и Кателиев бизнес дамата Пламенка Димитрова твърди, че са били активната страна в искането на подкупи от нея, за да продължи да печели обществени поръчки за доставка на храна.Според нея двамата действали от името на Благомир Коцев.

Макар да се разбра, че Иванов е бил разпитан повторно, не стана ясно какви показания е дал. Самият той оттегли първите, дадени в разпит, за който Иванов твърди, че бил принуждаван какво да каже.

Мярката тече в момента. Адвокатите поискаха двамата да бъдат пуснати. В момента пледират прокурорите по делото, които настояват общинските съветници да останат в ареста. 

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов

