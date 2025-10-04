Херакъл с трите ябълки откриха на Хераклея Синтика, търсят главата му

Разкопките свидетелстват: заможно селище е било

Мраморна плоча доказва: това е мистичният град

Тритe най-важни открития на Хераклея Синтика:

Мраморна плоча. Десетилетия учени спорят къде е бил този град, като е имало предположения, че е на територията на днешна Гърция. Намерената плоча обаче категорично доказва, че мястото е в местността Рупите край Петрич. На мраморната стена е писмо от император Галерий от 308 г., в което той се обръща към хераклейците.

Двете статуи, открити миналото лято. Едната е изцяло запазена и е на един от двамата внуци на император Октавиан Август - Луций или Гай. Не е известно на кого е втората статуя, но също е в много добро състояние. Главата беше счупена, а след това реставрирана.

Две много добре запазени статуи привлякоха вниманието на специалисти от целия свят. Това лято едно от най-ценните открития са храмът и статуята на Херакъл – епоним на града.

Първо бе открита дясната ръка от статуята, която е с над човешки ръст. След това бяха открити още фрагменти - горната част от бедрата, както и торсът. Накрая се появи и лявата ръка с трите ябълки от градината на хесперидите. Археолозите не губят надежда да бъдат открити главата и други части. Древните обитатели на Хераклея Синтика са смятали, че

техните царе произхождат от рода на Херакъл

Статуята вероятно е била умишлено разрушена от вражески сили, но местните са я положили внимателно до западната страна на храма и отгоре е затрупана с пръст. За първи път около 30-те души от екипа, воден от проф. Людмил Вагалински, проучиха некропол. Двете статуи - на внука на Октавиан Август (вляво) и втората, която не е известно на кого е, са в топ 3 на ценните находки на Хераклея Синтика.

"Инфраструктурният проект за газопровода за Гърция бе отлична възможност да работим на места, на които иначе не бихме могли. За 4 месеца разкрихме част от Западния некропол, който попада в сервитута на газопровода. Буквално всеки ден излизаше нещо, което ни носи нова и нова информация", разказва проф. д-р Людмил Вагалински.

Западният некропол на града е съществувал от IV век пр. Хр. до IV век сл. Хр.

"Потвърди се предположението ни, че Хераклея Синтика се е справяла икономически много добре. Бил е богат град, който е имал търговски контакти с много далечни дестинации.

Жителите му са поддържали завиден стандарт на живот около 700 г. и естетически вкус, за което говорят интересните релефни изображения на теракотените фигурки в гробниците. Става въпрос за едно улегнало общество с избистрена социална йерархия. Традициите в погребалния обред са се спазвали векове, били са устойчиви. Хората основно са били от средната класа. Няма много богати, но и много бедни погребения", допълва впечатленията си археологът.

Отношението към децата е било трогателно

В детските гробове, които са били облицовани с мрамор, керемиди или тухли, са намерени детски играчки – кончета, петлета и др.

За първи път е установено обитаване през Ранното средновековие на мястото на града.

При разкопките излезе и надпис върху камък и вече е разчетен от гл. ас. д-р Николай Шаранков от СУ "Св. Кл. Охридски": "Градският съвет (издигна) този паметник за Панклид, син на Зоил." Като предварителната датировка е II-I в. пр. Хр. Според проф. Вагалински вероятно става дума за отдаване на почит към благодетел на града. Мраморната плоча, открита през 2002-а, категорично доказва, че античният град се намира край Петрич. СНИМКИ: АРХЕОЛОГИЯ БУЛГАРИКА

Сред интересните находки е изображение на хермафродит,

открито в гроб с кремация от II-I век пр. Хр. Легендата за Хермафродит, плода на любовта между Хермес и Афродита, е разказан в "Метаморфози" на Овидий: как момчето, отблъснало нимфата Салмакида (Салмацида), се превърнало в двуполово същество заради нейното желание да се слее завинаги с него.

Разкрит е и богат женски гроб от II-III в. Жената е погребана с накити - златни обици, по-масивни от намираните досега, бронзова гривна на ръката, костени игли в прическата.

Как са изглеждали хераклейци през II век, дава информация намерена мраморна плоча с портрети, на която е изобразено цяло семейство. Този тип паметници е разпространен в района на Средна Струма и показва запазването на местната тракийска традиция.

"Гръцката не включва портретни изображения, ако има фигури, те са в сюжет тип "погребално угощение", коментира проф. Вагалински.

За следващия археологически сезон екипът му иска да приключи разкопките в храма. Надява се неговата фасада да е добре запазена, както и да намерят още фрагменти от голямата мраморна статуя на Херакъл.

Интерес към разкопките на античния град проявяват много археолози от чужбина.

"Има изключителен интерес към Хераклея Синтика. Туристическият поток нарасна видимо. Само за един месец през това лято 5,5 милиона души от България и чужбина гледаха резултатите на платформата ни Археология Булгарика", казва проф. Вагалински.