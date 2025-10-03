Обещаха на Радев да не пипат жена му, но съветниците – без коли (Обзор)

Борисов: Нямаме крал, за да му се вземе нещо, не му вземаме нито вилата, нито колите, нито самолети

Президентът Радев се вози на най-хубавите бронирани автомобили. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента охрани и всички екстри, които има. Ние нямаме като във Великобритания крал, за да му се вземе нещо. Никой не му взема на Радев нито вилата, нито коли, нито самолети - нищо. Администрацията на президента с какво е различна от тази на МС или на парламента?

С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира промените в закона, с които администрацията на президента няма да ползва коли на НСО. Направи го още преди текстовете да бъдат гласувани в пленарната зала. А решението за сваляне на чиновниците от “Дондуков” 2 от колите на охранителната служба финално бе подкрепено от 119 депутати.

Непроменени остават останалите задължения, които НСО има по отношение на президента и вицепрезидента, както и за семействата им.

Това лято Румен Радев бе видян с кортеж от 7 коли във Варна. Кой и защо се е возил в тях, попита депутатът от ДПС-НН Калин Стоянов, но така и не получи отговор. Затова задвижи законовите промени, с които да свали съветниците и секретарите на Радев от колите на НСО.

В отговор още тогава президентът поиска увеличение на бюджета за “Дондуков” 2, защото институцията нямала служебни коли, нито шофьори на щат.

Държавният глава трябва да обяви обществена поръчка за автомобили, както правят министерства и други ведомства, каза Борисов в петък. И обеща - ако Радев си защити проекта, да му бъдат отпуснати пари през бюджета.

Промяната не била удар срещу президента. Има целенасочена атака към правителството от него, месеци наред. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да счупи къщата и на тебе, обясни Борисов.

Бившият премиер бе категоричен, че не търси варианти за премахване на президентската фигура. Той си е избран честно абсолютно и е в правото да е там по закон, каза Борисов. Но направи паралел - във Франция президентът избира премиера, а в Германия Бундестагът определя държавния глава. И вмъкна, че България е по-скоро по немския модел. Ден по-рано Любен Дилов от ГЕРБ поиска дебат за смисъла на президента, който бил “сгрешена фигура и плод на компромис”.

Никакви коли на президента, на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена и пътува със суперлуксозни коли, заяви и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.