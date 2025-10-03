Терзиев призна криза с боклука. Първо в "Люлин" и "Красно село" (Обзор)

Въвеждат мерки като във военно време

Над 120-те хиляди люлинци призовани да съдействат. Общината ще чисти сама, но няма да им извозват отпадъците три пъти на ден, а районните кметове ще събират кошчетата по спирките

Може да продължи с месеци

Кметът Терзиев се зарича да не позволи хора с прякори да ограбват софиянци

София е в извънредна военновременна ситуация с почистването. Кризата ще се усети първо в най-големия столичен район “Люлин”, в който живеят над 120 хил. души, и в третия по големина “Красно село”. От 5 до 19 октомври (засега) там се обявявя кризисна ситуация. Причината - старите договори за почистване, които вече бяха удължени с максималния срок, изтичат в събота.

София пусна мегапоръчка за чистенето в следващите 5 г. Но кандидатът за зоната, в която влизат двата района, иска над два пъти по-висока от обявената прогнозна цена - почти 189 млн. лв. вместо 70 млн. И общината няма да подпише, а вероятно ще прекрати поръчката за тази зона.

Първоначално идеята беше чистенето на “Люлин” и “Красно село” временно да поеме общинското дружество “Софекострой”, което сега се грижи за “Красна поляна”. Но се оказа, че то няма достатъчно техника и е изпратило отказ. Така

на помощ идва Столичното предприятие за третиране на отпадъци,

което се занимава със съвсем друга дейност - обработката на боклука. То има нужната техника - камиони за събиране на отпадъци, метачни машини и цистерна за миене на улици. Има и хора, които могат да се включат, но за сметка на работата им в завода за боклук.

Кметът Васил Терзиев бе категоричен, че ако приемат предложената цена от кандидата - консорциум с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис-Таки, “това ще има много скъпи последствия за жителите на тези два района - нещо, с което ние не сме съгласни”.

Не била изгодна и офертата, дадена от сегашния чистач на “Люлин” и “Красно село” - “Зауба”, свързана с Румен Гайтански - Вълка.

“Няма да позволя някой да обира общината и софиянци. Ще се справяме със собствени сили”, категоричен бе Терзиев. Призна, че предстоят “немного леки времена. Разписали различни сценарии и в петък привечер бе обявена временна кризисна организация.

“Имаме разработен протокол във военновременни ситуации какво да правим и няма да оставим тези два района, без да ги почистим. Струва ни много, мислим решения, но ще се справим и с това”, успокоява кметът. Няма готов отговор, но “с общи усилия, с гражданите” вижда изход.

По-късно общината официално призова хората в “Люлин” и “Красно село” за “съдействие, дисциплина и мобилизация”. В социалните мрежи и в сайтовете на столичната община и районните администрации

ще се пуска график за събирането на боклука и инструкции към гражданите,

а кметовете на двата района ще отговарят за кошчетата по спирките на градския транспорт.

Терзиев признава и че тази извънредна ситуация може да продължи “месеци”. Засега е посочено “до 19 октомври или до второ нареждане”. А проблемът може

да се появи и в други райони,

тъй като договорите със сегашните чистачи изтичат в края на годината и в началото на 2026-а. В 6 от общо седемте зони, на които е разделен градът, е останал по един кандидат. Общо за чистенето на 17 столични района за следващите 5 г. те искат рекордните 839 млн. лв., а общината дава 362 млн.

Само за две от зоните офертите са близки до прогнозната цена. Едната е на турската компания “Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве дъш Тиджарет Лимитид Ширкети - клон София КЧТ” - за “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”, а другата е на варненската “БКС Чистота” - за “Искър”, “Панчарево” и “Кремиковци”. За тези две зони общината може би ще сключи договори.

Нова поръчка със сигурност трябва да бъде обявена за зоната с “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. В останалите 4 зони кандидатите - “БКС Чистота”, консорциумът с фирма, близка до Таки, и свързана с Вълка “Зауба” са подали оферти за 4 пъти по-висока цена от тази, която е посочила общината. Ако тя приеме скъпите оферти, заедно с новата методика за изчисление на местния налог това

би вдигнало такса смет на софиянци до 10 пъти

Другият вариант на общината е да прекрати процедурата за четирите зони. При него обаче не се знае кой ще поеме чистенето на голяма част от града. Би могла да обяви процедура за пряко договаряне при извънредни ситуации, тя е по-кратка - по подобие на спешния избор на нова обслужваща банка.

“Работихме да има много конкурентен търг и то стана. Но когато в този конкурентен търг на едната фирма ѝ запалиш камионите, на другата ѝ вземеш лиценза, а на третата - не знам какво и кога ѝ е казано, че да не си отвори ценовата оферта... Може да си представите какво се е случило зад кулисите. Може да видите и

еднакви оферти, които са дошли от уж различни организации,

но и запетайките са сгрешени на едни и същи места”, заяви Терзиев.

Всичко по процедурата било направено “по книга”, но “се действа с криминални методи, за да няма конкуренция”.

“Моите възможности са да кажа: “Мили граждани, това се случва. Ако се огъна и приема това, защото е много трудно, защото имам само една опция, защото нямам готово решение, ще плащате 5-10 пъти повече следващите години. Не искам да кажа това и търся друго решение. Не сме първият град в света, който се сблъсква с това. Ще се справим”, увери отново кметът.

От неделя боклукът в “Люлин” и “Красно село” вече няма да се извозва по три пъти на ден, но “голямата битка е дали да изберем временния дискомфорт и като общество да се справим с рекета, или да плащаме няколко пъти по-скъпо”, каза още Терзиев. Сред причините да се стигне до тази ситуация посочи и това, че процедурата е държана 3 месеца от Агенцията по обществени поръчки за становище.

“За нас като град предстои преломен момент. Или ще се огънем и ще стане новото нормално да плащаме за всичко по много - защото някой просто е решил, че може да ни ограбва ежедневно. Или ще се противопоставим и с общи усилия, дисциплина и търпение ще успеем да преминем през този преломен момент”, заяви кметът.

Една група хора са решили, че сме крепостни селяни, но не сме, продължи той и призова софиянци за разбиране. А във фейсбук по-рано в петък написа: “Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция.”