Министър Георги Георгиев: 10 млн. лв. годишно дава държавата за безплатна адвокатска помощ

Министърът на правосъдието Георги Георгиев няма да се вамесва в работата на ВСС по казуса с и.ф. главен прокурор. Министърът призова да се изчака заседанието на Съдийската колегия идния вторник. Магистратите предстои да се произнесе по сходен казус с шефа на ВАС.

"Нека да изчакаме решението на съдийската колегия, защото идната седмица предстои такова. Нека да изчакаме това решение, за да можем да направим преценка на ситуацията съобразно всички факти", коментира във Велико Търново Георги Георгиев.

Според него тълкуванията на правомощията на изпълняващия функциите главен прокурор, които е дал ВКС в две свои разпореждания, подлежат на контрол и няма как министърът да се намеси при висящо такова производство.

Министър Георгиев откри във Велико Търново Регионален център за консултиране, в който ще се предоставя безплатна адвокатска помощ по различни видове дела - трудови, спорове дела за бързи кредити, незаконни уволнения, семейно-правни спорове.

"Фокусът, който лично аз от януари поставям навсякъде, е безплатна помощ на пострадали от домашно насилие. Държавата огигурява финансиране в размер на 10 млн.лв. годишно за безплатна адвокатска помощ за най-нуждаещите се български граждани. Преди няколко месеца, въпреки изключително трудната ситуация, в която се намира бюджета, успяхме да осигурим увеличение с над 50% на безплатната адвокатска помощ за всички нуждаещи се. Чрез създаване на регионални центрове като този искаме гражданите да имат по-добър достъп до правосъдие, да знаят къде могат да получат подкрепа от компетентни, ангажирани, квалифицирина адвокати", посочи министърът.

Амбицията е до края на годината такимва центрове да бъдат открити във всеки областен град.