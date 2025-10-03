Митов от епицентъра на бедствието: Много хора бяха спасени днес, няма в неизвестност (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това е невиждано за тази територия бедствие, каза областният на Бургас Владимир Крумов

Много хора бяха спасени днес, такива в неизвестност няма. Сред спасените е семейство, извадено от автомобил и отведено на безопасно място. Използвам възможността да благодаря на всички служители на МВР, Гранична полиция, пожарната. Даниел Митов от мястото на бедствието.

Това каза министърът на МВР Даниел Митов на брифинг в потопеното от пороите ваканционно селище Елените край Свети Влас.

И допълни, че тази нощта ще има патрули в най-засегнатия район, за да няма опасност от евентуално посегателство върху имуществото на хората, които ще бъдат евакуирани. Бедствието по Южното Черноморие.

Бедствието е много голямо, с невиждани за тази територия размери. За кратко време изключително много дъжд в голям водосборен район, който предизвика двуметрова вълна, каза областният управител Владимир Крумов. За съжаление имаме трима загинали, съболезнования на близките им, коментира областният управител на Бургас Владимир Крумов. Коле е завлечена в морето.

Относно застрояването на дерета като евентуална причина за размера на бедствието Крумов заяви, че ще бъде назначена проверка, но към момента фокусът е да се преодолее бедствието.