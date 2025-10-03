Потоп! Три жертви, отнесени коли, пътища и мостове за милиони (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бедствено положение в Бургас, Несебър и Царево - 400 литра дъжд на квадрат на места. Общините предупредени, но пак неподготвени

Хора в потопения курорт Елените, където се удавиха тримата, отказвали да се евакуират, 6 жени едва спасени

Потоп удави Южното Черноморие в нощта срещу 3 октомври и взе три жертви. Три общини обявиха бедствено положение - Бургас, Несебър и Царево.

Първата установена жертва бе мъж, който загина в курорта Елените. И вторият

загинал е там - багерист, участвал в разчистването

на пътя в курорта, съобщи кметът на Свети Влас Иван Николов.

При идването на водата мъжът се качил върху багера, после успял да се хване за близко дърво, но след минути водата го отнесла. Приливната вълна помете улиците на Царево. СНИМКА: ВИОЛЕТА СТАМАТОВА

Загива и служител на Гранична полиция, издирвал пострадали,

съобщи в Несебър вътрешният министър Даниел Митов.

Именно в община Несебър положението бе най-сериозно. След падането на огромно количество дъжд се е образувала вълна, която се спуска по дерето над курорта и залива всички хотели и сгради. 6 жени били спасени на косъм. Общо 50 гости и персонал трябваше да бъдат евакуирани, но част от тях отказвали и се наложи министър Митов лично да ги призовае да спазват указанията на органите на реда. Водата срути моста към вилна зона “Черниците”, която е на 20-ина километра от Бургас.

Циклонът първо удари южната община Царево, нанасяйки щети за милиони по инфраструктурата, а към обед се обърна и се стовари с всичка сила на община Несебър.

Получени са десетки сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора, както и за коли, завлечени в морето. Веднага са изпратени екипи на пожарната от Несебър, Поморие и Бургас, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

Заради тежката ситуация премиерът Росен Желязков нареди армията да помага

На място пристигна Даниел Митов. На терен бяха областният управител на Бургас Владимир Крумов и шефът на пожарната ст. комисар Николай Николаев. Улиците в Слънчев бряг и Елените бяха огромни реки. СНИМКИ: "24 ЧАСА"

Евакуация в Елените, където има много украинци със статут на бежанци, започна около 11 ч. При обем на валеж, който е тримесечна норма, изсипан наведнъж, е трудно да се реагира, казват местните. Според тях обаче деретата в курорта не са почистени, а част от водоотвеждащите съоръжения са застроени.

Тежко бе и положението в Свети Влас и Слънчев бряг. Десетки коли останаха блокирани на пътя Бургас - Слънчев бряг. В Несебър спряха движението на градските автобуси, за да ограничат трафика.

"Пораженията са огромни, най-големи са щетите на Елените и в Свети Влас. Спортният комплекс на Свети Влас е отнесен. Районът е свлачищен -

цялата вода приижда от планината и не може да бъде спряна",

заяви кметът на Несебър Николай Димитров. Вилна зона “Черниците” е с изцяло нарушена инфраструктура.

И докато община Несебър за първи път преживяваше подобна драма, в Царево ужасът отпреди 2 г., когато на 5 септември 2023-а пороите взеха 3 жертви и удавиха града, се повтори буквално. "Има евакуирани хора, затворени са пътища.

Количествата дъжд са рекордни - в с. Изгрев са отчетени 410 л/кв. м, а в Царево 235, и то само за 3 часа", каза кметът Марин Киров.

"Инфраструктурата не е подготвена за толкова дъжд", оплака се той. За разлика от 2023 г. сегашното наводнение бе очаквано. Валя като из ведро 3 ч, но през нощта хората са по домовете си и затова няма пострадали, коментират в града.

По неофициални данни разрушената и повредена инфраструктура е много повече от 80 млн. лв., колкото и след потопа през 2023 г. За ремонт бяха отпуснати само 40 млн. лв. от държавата. Така изглеждаше курортът Елените, след като спря дъждът.

Заради повредена инфраструктура в Царево, Приморско и Созопол учебните занятия бяха прекъснати. Села дълбоко в Странджа са откъснати от света и до тях не може да се стигне освен по въздух. В капана на потопа се оказа и Бургас, където много улици в по-ниското се превърнаха в езера и потопиха десетки автомобили.