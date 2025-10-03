Магистратът Деян Вътов спечели дело за 3500 лв. срещу Районния съд в Пловдив

Неоснователно обвинение за забавени дела накърнило доброто му име

Магистратът Деян Вътов, правораздаващ в Районния съд в Пловдив, осъди работодателя си на обезщетение от 3500 лв. за накърняване на доброто му име. През 2021 г. тогавашният председател на съда Иван Калибацев издава заповед, в която обръща внимание на Вътов, че има забавяне по 31 гледани от него дела. Порицаният съдия се обръща към Висшия съдебен съвет, който отказва да му наложи дисциплинарно наказание. Магистратът оспорва заповедта и по административен ред и тя е отменена както от съответния съд в Пловдив, така и от ВАС.

Следва ново дело, с което Деян Вътов иска компенсация по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за преживените притеснения, влошената обстановка на работното място и застрашаването на авторитета му пред студентите, тъй като той е и преподавател. В хода на процеса свидетели разказват, че цялото преживяване е било изключително психологически натоварващо и емоционално изхабяващо за него. Деян Вътов е поискал 3500 лв. и Административният съд в Пловдив намира претенцията му за изцяло основателна.

Решението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.