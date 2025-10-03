"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втората статуя, намерена в Хераклея Синтика, вече е в Исторически музей – Петрич.

Петрич посрещна втората мраморна статуя, открита в Големия канал на античния град Хераклея Синтика през 2024 година, датираща отпреди 1600 години. Археолозите я откриха обърната по корем в пръстта. Статуята е монолитна, издялана от един мраморен блок.

Осем месеца продължи процесът на реставрация и укрепване на скулптурата. Тя имаше конструктивни проблеми, а главата беше отделена. След внимателно транспортиране до НАИМ – БАН за реставрация, днес тя отново заема своето място в Петрич.

„Изключително сложна логистика. Взехме я, за да се направи най-доброто за нея – реставрация по адекватен и съвременен начин. Това за нас е научно-изследователски и реставраторски проект", каза директорът на НАИМ – БАН доц. Христо Попов.

Кметът Димитър Бръчков благодари на екипа за прецизната работа и подчерта значението на Хераклея Синтика като научен и туристически център.

Ръководителят на проучванията проф. Людмил Вагалински също изрази признателност и посочи, че двете статуи, открити в Големия канал, са изработени от мрамор, доставен от остров Тасос. Според изкуствоведа д-р Арина Корзун, стиловият анализ показва, че статуята изобразява млад аристократ с военна длъжност в античния град.

Статуята, с човешки ръст, остава завинаги в постоянната експозиция на Исторически музей – Петрич.