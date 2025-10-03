ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент представи доклад за намесата ...

В Добрич свикаха щаба за действие при бедствия

Йордан Йорданов, кмет на Добрич

Кметът на Добрич Йордан Йорданов свика щаба за действие при бедствия и аварии, на който ще бъдат набелязани мерки, за да не се стигне до по-сериозни инциденти. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

След обилното количество паднали валежи в града е констатирано, че има натрупан воден обем в отводнителните дерета. За кратко е бил затворен булевард "25 септември" в района на Диагностично-консултативен център 2, за да се оттече водата. Няма сигнали за паднали дървета. Водата вече се е оттекла.

При необходимост от евакуация има осигурено място. Това е спортна зала „Добротица“.  Осигурени вода и одеяла. 

Екипи на общинските предприятия „Устойчиви дейности и проекти“ и „Комуналстрой“ ще излязат след оттичането на водата. Отнесени са два капака на шахти по улица „Христо Ботев“.  

От Областното пътно управление казаха за БТА, че няма сигнали за затруднено движение по републиканската пътна мрежа поради паднали дървета, но на места има повече събрана вода, която създава условия за аквапланинг и проблеми. 

Йордан Йорданов, кмет на Добрич

