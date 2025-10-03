Обявиха частично бедствено положение в Етрополе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината, съобщиха от общинската администрация. Въвежда се и временно ограничение на движението на моторни превозни средства в района на засегнатите критични участъци.

Сред основанията за обявяването на бедствено положение, посочени в заповедта, са интензивен валеж, голямо количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, както и липса на електрозахранване.

Във връзка с обявяването на частичното бедствено положение в община Етрополе, се отменят и всички планувани концерти и събития, съобщава БТА.

Частично бедствено положение на територията на общината се обявява в следните райони:

Във връзка с усложнената обстановка и голямото количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, създаваща сериозна опасност, община Етрополе набира доброволци за справяне с извънредната ситуация, се съобщава в сайта на общинската администрация.