ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент представи доклад за намесата ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21427435 www.24chasa.bg

Обявиха частично бедствено положение в Етрополе

860
В Етрополе обявиха частично бедствено положение заради валежите СНИМКА: Pixabay

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината, съобщиха от общинската администрация. Въвежда се и временно ограничение на движението на моторни превозни средства в района на засегнатите критични участъци.

Сред основанията за обявяването на бедствено положение, посочени в заповедта, са интензивен валеж, голямо количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, както и липса на електрозахранване.

Във връзка с обявяването на частичното бедствено положение в община Етрополе, се отменят и всички планувани концерти и събития, съобщава БТА.

Частично бедствено положение на територията на общината се обявява в следните райони:

Във връзка с усложнената обстановка и голямото количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, създаваща сериозна опасност, община Етрополе набира доброволци за справяне с извънредната ситуация, се съобщава в сайта на общинската администрация. 

В Етрополе обявиха частично бедствено положение заради валежите СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Прегледайте се! Откриването на карцинома на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)