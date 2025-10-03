Министър Иванов: Имам сериозни забележки към АПИ, до късно снощи давах задачи, днес не ги изпълниха

"Основната причина за тази трагедия е природата. Ако има човешка намеса, в резултат на което се случиха тези порои, всеки ще бъде наказан. Всички документи на сградите ще бъдат проверени. Ако има виновни, ще има и наказани, няма да има компромиси".

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в предаването "Панорама" по БНТ по повод бедственото положение в Бургас, Несебър и Царево. Той изказа съболезнования на близките на трите жертви при потопа.

По думите му институциите са забравили защо са там заради многото предизборни кампании. "Мога да гарантирам, че ангажиментът на това правителство е да решава такива проблеми", каза миснитърът.

Сега той е разпоредил проверки - екипи на АПИ и ВиК да огледат засегнатата публична инфраструктура, а представители на ДНСК – дали са спазени нормите на строителство в засегнатите райони.

"Досега всичко сочи, че стихията е била ужасна, много дъжд, злощастен край", каза още министър Иванов.

Вчера и днес на магистрала "Хемус" има огромни тапи. По думите на министъра той е водил разговори с АПИ до късно снощи вечерта как да се действа, но сега има сериозни критики към тях. "Пътните фирми ще бъдат глобени по най-сериозния начин. Снеговалеж, паднали дървета, прекъснато електричество не оправдава задачите, които бяха възложени снощи късно вечерта. Имаше задръствания, беше направена организация цялата нощ", каза той.

Според него тапите по другата магистрала "Тракия" трябва около 20 октомври да приключат. Ремонтите в някои участъци, които са животоопасни, ще продължат и през нощта, ако времето го позволява.