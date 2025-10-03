Оправдаха пенсионер от Пловдив за опит за убийството на куче с рибарска кукичка в сланина

На първа инстанция Георги Димов се сдоби с условна присъда и глоба

Пловдивският окръжен съд отмени присъдата на 70-годишния Георги Димов от кв. "Прослав" за опита да убие съседско куче и го оправда по повдигнатото обвинение. На първа инстанция той беше признат за виновен, че през февруари 2024 г. е подхвърлил на овчарката на име Мечо парче сланина, в която имало тройна рибарска кукичка, от което би могла да настъпи мъчителната смърт на животното. Наказанието беше 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца и глоба от 1000 лв.

Според обвинението сланината била подхвърлена на животното в ограждението, в което го държали, но парчето се закачило на телената ограда. Димов отрече вината си. "Рибар съм и правех заготовки за лов на сом и щука, затова слагах кукички в парчета сланина. В този момент мина една котка, грабна заготовката и побягна. Кучето я подгони, тя подскочи и така парчето сланина се закачи на оградата", описа случилото се той пред Районния съд. Съдия Габриел Русев обаче прие тази версия за житейски нелогична. "Показанията на разпитаните по делото свидетели изцяло разколебават защитната и недостоверна теза на подсъдимия, че коте е взело сланината с рибарската кука и я е изпуснало върху мрежата", написа той в аргументацията си към осъдителната присъда.

Втората инстанция обаче намира Димов за невинен. Причините ще бъдат описани в мотивите към присъдата.

Собственикът на кучето Мечо е Иван Мандуров, с когото Георги Димов имал стара междусъседска вражда.