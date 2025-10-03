Вижте Цанко Иванов, който се пожертва, за да спасява други при потопа в "Елените"

Цанко Иванов е една от жертвите в потопа в курорта "Елените". "Това е Цанко Иванов, който днес се самопожертва, докато се опитваше да спаси други хора по време на бедствието в к.к. "Елените"! Познавах го. Беше чудесен човек, професионалист и патриот. Има и такива българи! Светла да е паметта му и безсмъртен примерът му!", написа във фейсбук профила си бившият министър на отбраната Николай Ненчев, като сподели снимка на Цанко Иванов.

Южното ни Черноморие беше залято от потоп в нощта срещу 3 октомври и взе три жертви. Три общини обявиха бедствено положение - Бургас, Несебър и Царево.

Получени са десетки сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора, както и за коли, завлечени в морето. Веднага са изпратени екипи на пожарната от Несебър, Поморие и Бургас, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.