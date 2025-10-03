ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте две от жертвите в потопа на Черноморието - ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21427756 www.24chasa.bg

Вижте Цанко Иванов, който се пожертва, за да спасява други при потопа в "Елените"

2712
Цанко Иванов Снимка: Фейсбук/Nikolay Nankov Nenchev

Цанко Иванов е една от жертвите в потопа в курорта "Елените". "Това е Цанко Иванов, който днес се самопожертва, докато се опитваше да спаси други хора по време на бедствието в к.к. "Елените"! Познавах го. Беше чудесен човек, професионалист и патриот. Има и такива българи! Светла да е паметта му и безсмъртен примерът му!", написа във фейсбук профила си бившият министър на отбраната Николай Ненчев, като сподели снимка на Цанко Иванов.   

Южното ни Черноморие беше залято от потоп в нощта срещу 3 октомври и взе три жертви. Три общини обявиха бедствено положение - Бургас, Несебър и Царево. 

Получени са десетки сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора, както и за коли, завлечени в морето. Веднага са изпратени екипи на пожарната от Несебър, Поморие и Бургас, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.                                                                                                                                                                                          

Цанко Иванов Снимка: Фейсбук/Nikolay Nankov Nenchev

Това е Цанко Иванов, който днес се самопожертва, докато се опитваше да спаси други хора по време на бедствието в к.к. "...

Posted by Nikolay Nankov Nenchev on Friday 3 October 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Прегледайте се! Откриването на карцинома на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)