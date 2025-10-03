Вижте две от жертвите в потопа на Черноморието - полицая Стефан Иванов и Цанко Иванов

Стефан Иванов е загиналият полицейски служител при спасителните дейности след наводнението на "Елените". Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов публикува пост за загиналия граничар. Публикацията на сподели в профила си и министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
Ето пълния текст на публикацията:
Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!!!
А него си го взе морето!!!
Главният ни боцман - Стефан Иванов!
Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!
Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!
Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!
Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!
Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!
Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб "Балчик" и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!
Сега не е време за излишни приказки! Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората!
Цанко Иванов е сред другите жертви на поройните дъждове.
"Това е Цанко Иванов, който днес се самопожертва, докато се опитваше да спаси други хора по време на бедствието в к.к. "Елените"! Познавах го. Беше чудесен човек, професионалист и патриот. Има и такива българи! Светла да е паметта му и безсмъртен примерът му!", написа във фейсбук профила си бившият министър на отбраната Николай Ненчев, като сподели снимка на Цанко Иванов.
Проливните дъждове приз нощта срещу 3 октомври предизвикаха потоп по Южното Черноморие, който отне живота на трима души. В Бургас, Несебър и Царево беше обявено бедствено положение.
Десетки сигнали постъпиха за наводнени сгради и автомобили, за хора в опасност и коли, отнесени в морето. На място бяха изпратени екипи на пожарната от Несебър, Поморие и Бургас, както и водолази и специализирана амфибия, включително подкрепления от Варна.
