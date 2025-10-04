Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена, има жертва

Запиши се

Тежка катастрофа стана късно в петъчната вечер на пътя за град Елена, край село Миндя, съобщи NOVA.

По неофициална информация има загинал в лек автомобил.

Пътят беше затворен до рано тази сутрин.