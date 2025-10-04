ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Федерален апелативен съд в САЩ постанови, че админ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21428648 www.24chasa.bg

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена, има жертва

2128
Снимка: Илюстративна, "Пиксбей"

Тежка катастрофа стана късно в петъчната вечер на пътя за град Елена, край село Миндя, съобщи NOVA.

По неофициална информация има загинал в лек автомобил.

Пътят беше затворен до рано тази сутрин.

                                                                                                                           

Снимка: Илюстративна, "Пиксбей"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)