Нетаняху: „Хамас“ е готова за мир

Времето София  / 
В "Елените" още няма ток, а над 200 души са евакуирани

1444
Ситуацията на "Елените" е критична. Снимка: фейсбук

Електроподаването във вилно селище Елените остава преустановено, съобщиха от пресцентъра на областната управа в Бургас. По време на оперативния щаб, който ще заседава след час, ще се начертаят действията, които предстои да започнат по-късно днес, съобщи БТА.

Обстановката в област Бургас постепенно се нормализира, информираха още от областната администрация. 

През изминалата нощ на терен в Елените останаха екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", полицията и жандармерията.

По информация на кмета на Свети Влас Иван Николов през пункта на Българския червен кръст (БЧК), разположен в кметството, са преминали около 110 души, евакуирани от наводнения район. Оказвана е първа долекарска помощ, други са получили психологическа подкрепа.

По първоначални данни общият брой на евакуираните е над 200. Всички лица са настанени в хотелски комплекси в района.

През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация или да имат нужда от съдействие към настоящия момент, добавиха от областната администрация.

 

 

