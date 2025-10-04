Над 520 ловци откриват днес ловния сезон в Болярово

Над 520 ловци откриват днес новия ловен сезон в крайграничната община Болярово. Всички 14 дружинки от Ловно-рибарското сдружение „Странджа“ са преминали предварителен инструктаж. В района се наблюдава значително увеличение на дивеча. Това съобщи кметът на общината Христо Христов, който е и председател на сдружението, информира БТА.

Указанията, както всяка година, са най-вече за безопасно ловуване, подчерта Христов. „Тоест стрелба само по видима цел, по-голяма дисциплина, никакъв алкохол по време на ловните излети, стриктно и точно боравене с ловното оръжие, за да нямаме инциденти – отстреляни и застреляни хора“, допълни той.

Отчита се осезаемо увеличение на дивеча. „На дивата свиня може би два пъти повече в сравнение с миналата година – това се наблюдава на камерите. Забелязва се увеличение и на елена, може би вследствие на пожарите около Лесово, Сакар – приток, който е около селата Ситово, Шарково, Воден, Крайново по границата“, посочи Христов.

Местните ловни дружинки се надяват да опазят благородните елени от бракониери, а за това им помагат и служителите на „Гранична полиция“, коментира Николай Вълчев, специалист по лова в Ловно-рибарското сдружение „Странджа“.

Въпреки отчетеното намаляване на мигрантския поток, Христов апелира ловците да проявяват повишено внимание при излетите в близост до границата.