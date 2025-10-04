ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел е нанесъл удари въпреки призива на Тръмп

39 пожара са потушени в страната за денонощие, няма пострадали хора

Пожарна Снимка: Архив

Общо 39 пожара са потушени в страната за денонощие, няма загинали или пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството, пише БТА.

Звената на „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 408 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които осем в жилищни сгради, седем в спомагателни или временни постройки, четири в транспортни средства, един в съоръжения на открито и други.

Без нанесени материални щети са възникнали 18 пожара. 

Извършени са 361 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са били осем на брой. 

 

Пожарна

