Терзиев: Въвеждаме кризисна организация за сметопочистването в „Люлин“ и „Красно село“

Кметът на София Васил Терзиев обяви във Facebook, че от 5 октомври общината ще мобилизира всички ресурси за осигуряване на сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село".
Решението идва след отказ на една от фирмите да подпише договор при предложената цена, която е два пъти по-висока от разумната, и с цел да се предотврати "такса смет с данък корупция".
Терзиев призова жителите за мобилизация, дисциплина и взаимопомощ, като обеща неудобствата да бъдат минимизирани.
Цялото изявление на кмета на София Васил Терзиев във Facebook:
"София няма да се огъне пред рекета. От утре, 5 октомври, въвеждаме кризисна организация за сметопочистването в "Люлин" и "Красно село".
Правим тази извънредна стъпка, защото единственият останал кандидат в обществената поръчка предложи цена, която е два пъти по-висока от разумната, а "Софекострой" отказа любезно, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас.
Ако се поддадем на този натиск, ако подпишем неизгодните договори, домакинствата ще плащат такса смет, обложена с данък корупция.
Няма да допуснем това. Мобилизирали сме целия ресурс на общината - хора, техника, дружества. Сметоизвозването ще бъде осигурено.
Осъзнаваме, че може да има неудобства, и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки.
Работим в тясна координация с екипите на двата района, възложили сме граничните улици да бъдат поети от фирмите, които обслужват съседните райони.
По-късно днес ще публикуваме подробни инструкции за жителите на двата района. Те ще бъдат достъпни в официалните канали на Столичната община и районните администрации.
Призовавам всички за мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно ще устоим".
