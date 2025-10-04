Нормализира се обстановката в Бургаско след поройния дъжд, дежурните екипи остават на място (Снимки)

Обстановката в област Бургас постепенно се нормализира. През изминалата нощ на терен в в.с. Елените останаха екипи на Пожарна безопасност и защита на населението, полицията и жандармерията, които осигуряваха спокойствието и сигурността на евакуираните граждани.

По информация на Българския червен кръст, през пункта, разположен в кметството на Свети Влас, са преминали около 80 души. На 10 от тях е оказана първа долекарска помощ, а останалите са получили психологическа подкрепа. По първоначални данни общият брой на евакуираните е над 200. Всички лица са настанени в хотелски комплекси в района.

През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация или да имат нужда от съдействие към настоящия момент.

Електроподаването в в.с. Елените остава преустановено, но в останалата част на община Несебър електрозахранването е възстановено. Няма други населени места без ток.

По време на оперативния щаб ще се начертаят действията, които предстои да стартират по късно днес.