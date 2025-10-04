Десетки излизат на нов протест в Пловдив за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица

Хората искат справедливо наказание за анестезиолога д–р Пламен Мандев и да бъдат отнети правата на частната клиника

Шест месеца след смъртта на 6-годишния Ангел от пловдивското село Белащица неговите родители и близки отново излязат след малко на протест пред клиниката в Пловдив, в която почина детето след стоматологична интервенция. Те искат справедливо наказание за единствения обвиняем - анестезиолога д-р Пламен Мандев, а правата на "Медкус алфа" да бъдат отнети.

Първият протест беше на 3 май и протече бурно, напрежението ескалираше няколко пъти. Тогава близки на детето настояваха да влязат в клиниката, за да търсят отговори за смъртта на Ангел, но не бяха допуснати от полицаите, които охраняваха здравното заведение. Протестиращите хвърляха бутилки по прозорците, разлепяха плакати и отправяха закани към органите на реда. Снимка: Частна клиника “Медикус алфа”

Малкият Ангел почина на 4 април след продължила часове анестезия. Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинения на доктор Мандев за неправилна преценка на състоянието на детето и че е изписал по-голяма доза от едно лекарство за нужното му лечение. По досъдебното производство е назначена комплексна съдебномедицинска експертиза, чакат се резултатите от нея. Към момента той е под парична гаранция от 3000 лв.