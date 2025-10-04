Евродепутатът Цветелина Пенкова с ключово участие в Circular Gaia Symposium в Атина

На 2-ри и 3-ти октомври в гръцката столица се проведе международният форум Circular Gaia Symposium, организиран от Института за кръгова икономика и климат към Европейската организация по публично право (EPLO). Събитието, което обедини политици, експерти, представители на индустрията и академичните среди, бе открито от президента на Република България Румен Радев и постави във фокуса на дискусиите енергийния преход, индустриалната трансформация и устойчивото развитие.

Сред водещите акценти на симпозиума бе панелът „Енергиен преход и въглеродна неутралност", в който участие взе българският евродепутат Цветелина Пенкова – заместник-председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент и президент на Европейския енергиен форум.

В своето изказване Пенкова очерта основните предизвикателства пред европейската енергийна политика, като подчерта необходимостта амбициите на ЕС да бъдат превърнати в реални резултати.

Ключов акцент бе интеграцията на енергийния пазар. По думите на Пенкова липсата на енергийна свързаност води до по-високи разходи, ценови различия в рамките на ЕС и отслабена стабилността на индустрията. „Само чрез изграждане на свързана електропреносна мрежа можем да гарантираме по-ниски цени за гражданите и повече устойчивост за индустрията", подчерта Цветелина Пенкова.

Третата тема, върху която акцентира, бе пропорционалността и справедливостта в европейските политики. България вече е намалила емисиите си с близо 50% спрямо 90-те години, плащайки висока социална и икономическа цена. „Това усилие трябва да бъде признато, за да остане преходът социално справедлив", изтъкна евродепутатът.

Особено внимание Пенкова обърна и на индустриалната перспектива. Тя подчерта, че макар европейската индустрия да подкрепя дългосрочните цели за декарбонизация, тя настоява за достъпна енергия, по-бързи разрешителни и равен достъп до финансиране.

„Ако не осигурим равнопоставеност за малките и средните предприятия, рискуваме да изгубим конкурентоспособността си", предупреди Цветелина Пенкова.

Дискусията бе модерирана от Сергей Станишев и събра изявени участници – сред тях министърът на енергетиката на Северна Македония - Саня Божиновска, директорът в Европейската комисия - Лукаш Колински, основателят на Green Transition Forum - Моника Станишева, Николаос Ригас от EnEarth/Energean и изпълнителният директор на Hydrogen Europe - Йорго Хациимаркакис.

Форумът събра впечатляващ кръг от европейски и регионални лидери. В събитието взеха участие Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството на България, Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията на България, както и трима европейски комисари – Екатерина Захариева (стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации), Апостолос Цицикостас (устойчив транспорт и туризъм) и Костас Кадис (рибарство и океани). Сред водещите представители на гръцкото правителство бяха Ставрос Папаставру, министър на околната среда и енергетиката, Олга Кефалояни, министър на туризма, Хари Теохарис, заместник-министър на външните работи и Панайотис Теодорикакос, министър на развитието. В събитието участие взеха още представители на академичните среди, местната власт и индустрията.

Circular Gaia Symposium е важна платформа за диалог по бъдещето на енергийната и климатична политика на ЕС. Силното българско участие показа, че страната ни има стратегическа роля в развитието на енергетиката и индустрията в региона ни и в целия ЕС.