ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел е нанесъл удари въпреки призива на Тръмп

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21429515 www.24chasa.bg

На 26 октомври местим стрелките с един час назад

1060
Часовник Снимка: Пиксбей

Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 04:00 часа местно време на 26 октомври 2025 г., когато часовниците се връщат с един час назад, съобщиха за БТА от Българския институт по метрология.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време.

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г.

Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

Часовник Снимка: Пиксбей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)