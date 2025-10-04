Доброволци от Пловдив и Бургас пътуват към Елените, за да помогнат в разчистването след бедствието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доброволци от Пловдив и Бургас пътуват към ваканционно селище Елените, за да се включат в разчистването и оказването на помощ на пострадалите след бедствието. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа – Бургас, цитирани в БТА.

Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще извършат днес повторен обход за оценка на актуалното състояние и определяне на приоритетните участъци за разчистване. След огледа на място ще влезе тежка техника за поетапно премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и за освобождаване на основните подходи и инфраструктурата на селището.

В дейностите ще бъдат включени багери, фадроми, кранове, самосвали, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска, както и екипи за ръчно почистване.

Областният управител Владимир Крумов е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования.

На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана и съдействие при спасителните дейности.

Предстои оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване. След това специализирани комисии ще пристъпят към описване на щетите и набелязване на мерки за възстановяване.

В заседанието на оперативния щаб участват областният управител Владимир Крумов, директорът на Областната дирекция на МВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на пожарната служба в Бургас комисар Николай Николаев.

Обстановката във вилно селище Елените остава под постоянно наблюдение. Няма данни за застрашени хора, а действията по възстановяване и обезопасяване продължават до пълното нормализиране на ситуацията, информираха още от Областната администрация.

Днес продължава извозването на пострадали по време на бедствието в сградата на кметството, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов.

По-рано от администрацията съобщиха, че електроподаването във вилно селище Елените остава преустановено.