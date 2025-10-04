Полиция пази на входа на "Елените" от мародери, започва разчистването след потопа (Снимки, видео)

Нужни са още сили от армията, призов областният Владимир Крумов

Областният кризисен щаб, който е на терен във вилно селище "Елените" призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район. На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията, през който на проверка ще бъде подложен всеки автомобил, който иска да влезе в селището. Мярката е с цел да се избегнат кражби от имотите на евакуираните хора, каза директорът на ОД МВР Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

Той съобщи още, че снощи се наложило евакуиране на още обитатели на селището, които първоначално се заключили в имотите си с цел да не бъдат изведени от там.

В момента продължава повторният оглед и действията на компетентните институции. Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще направят оценка на актуалното състояние след бедствието и ще определят приоритетните участъци за разчистване.

След приключване на обхода на място ще влезе тежка техника, която ще започне поетапното премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и освобождаването на основните подходи и инфраструктурата на селището.

По време на заседанието на областния щаб бе разпределена наличната техника и човешкият ресурс между отделните зони на вилното селище. Областният управител Владимир Крумов отправи искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите. Към засегнатия район пътуват доброволци от Пловдив и Бургас, които ще се включат в разчистването и подпомагането на пострадалите.

На терен продължават работа пет екипа на ПБЗН, 30 служители на МВР, представители на звеното „Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности.

Предстои да бъде извършен оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване, след което специализирани комисии ще започнат описване на щетите и набелязване на необходимите мерки за възстановяване.

В заседанието на оперативния щаб участват областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на РДПБЗН комисар Николай Николаев и кметът на община Несебър Николай Димитров.

Обстановката във вилно селище Елените остава под постоянно наблюдение от компетентните институции. Няма данни за застрашени хора, а действията по възстановяване и обезопасяване продължават до пълното нормализиране на ситуацията.