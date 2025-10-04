ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Петър Стоянович: България е в много странна ...

За война ли се стягате, питат хора многото полицаи пред частна клиника в Пловдив (Снимки)

Мая Вакрилова

Масирано полицейско присъствие има пред пловдивската клиника "Медикус алфа" заради протеста. Снимка: Мая Вакрилова

Искаме анестезиологът Пламен Мандев отново в ареста, иначе ще повлияе на разследването, категоричен е бащата на починалото дете от Белащица

"Ако беше ваше дете, така ли щяхте да стоите", обърна се към масираното присъствие на полиция и жандармерия една от протестиращите пред пловдивската частна клиника "Медикус алфа", дошла да изрази скръбта си за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица.

Детето почина на 4 април след стоматологична интервенция, продължила с дълга упойка.

За да не се повторят ексцесиите от предишния протест на 3 май, този път органите на реда са взели мерки и целият район е здраво охраняван от сили на реда. Направен е жив щит от униформени, който е отцепил здравното заведение.

Хората прииждат на протеста, сред тях са майката на починалото дете Магдалена Райчева и бащата Георги Райчев.

Присъстващите издигнаха плакати: "Без права за безотговорните", "Животът на Ангел няма да бъде забравен", "Отнемете правата на "Медикус алфа".

"Нищо не се е променило, нашето дете го няма", каза бащата на Ангел Георги Райчев. Той обясни, че анестезиологът д–р Пламен Мандев, който е привлечен като обвиняем, е пуснат под гаранция. "Опасяваме се, че той ще се преструва на болен, за да бави съдебния процес. Това е държавата на „възможностите" – но докога ще живеем така", пита той.

Близките се опасяват, че анестезиологът, докато е на свобода, може да повлияе на разследването. "Искаме той да бъде задържан в следствения арест, защото при делата със сигурност ще започне да използва болнични и медицински манипулации, за да протака", убеден е бащата.

И допълни, че 4–годишното братче на Ангел питало за батко си. "Как да му обясним, че вече го няма", съсипан е Георги Райчев.

Майката на Ангел Магдалена Райчева обяви, че управителят на "Медикус алфа" Динко Младенов и семейството му са си продали къщата в Белащица. "Защото са гузни и виновни", допълни Магдалена. Тя е категорична, че анестезиологът д–р Пламен Мандев трябва да бъде съден за умишлено убийство на сина й. "Най–напред той отричаше пред разследващи, а след това признава, че е поставил по–висока доза медикамент и така го е отровил", допълни потъналата в скръб майка.

"Докарахме детето си живо, изнесохме го с краката напред", сломен е и бащата.

Засега протестиращите са около 50–ина души, докато на предишния на 3 май бяха стотици. На практика полицията и жандармерията са повече от недоволните.

Присъстващите паднаха на колене и сведоха глави в памет на починалото дете. С днешния протест отново излязоха да напомнят за трагедията и за майчините сълзи, които не пресъхват вече половин година. Както и да заявят, че чакат справедливост.

 

Протестиращи се събират пред клиниката и издигат плакати.
Протестиращи се събират пред клиниката и издигат плакати. Снимка: Мая Вакрилова
За какво е толкова полиция и жандармерия, недоумяват протестиращи.
За какво е толкова полиция и жандармерия, недоумяват протестиращи. Снимка: Мая Вакрилова
Входът на здравното заведение е отцепен от униформени.
Входът на здравното заведение е отцепен от униформени. Снимка: Мая Вакрилова
Пиле не може да припари до здравното заведение.
Пиле не може да припари до здравното заведение. Снимка: Мая Вакрилова
Майката на Ангел Маргарита Райчева е съкрушена от скръб.
Майката на Ангел Маргарита Райчева е съкрушена от скръб. Снимка: Мая Вакрилова
Бащата на детето Георги Райчев е категоричен, че нищо не се е променило.
Бащата на детето Георги Райчев е категоричен, че нищо не се е променило. Снимка: Мая Вакрилова

