Н. ПР. Дай Цинли: Настоящата година е заключителна за изпълнението на 14-ия петгодишен план на Китай

С тези думи започна приветственото си слово извънредният и пълномощен посланик на КНР в София Н.Пр. Дай Цинли по време на тържествения прием по повод 76-годишнината от създаването на Китайската народна република, който събра над 500 гости, предава КМГ.

Сред високопоставените гости бяха Председателят на Народното събрание на Република България г-жа Наталия Киселова, зам.председателят на Парламента г-н Цончо Ганев, министри и зам.министри от българското правителство, депутати, ръководители на дипломатически мисии, акредитирани в България, представители на българските научни, културни, икономически и политически среди, много приятели на Китай, както и представители на китайската общност в България, китайски студенти, бизнесмени и предприемачи.

Посланик Дай Цинли се спря на постиженията през изминалите пет години в социално-икономическото развитие на КНР, което постигна значителен напредък – средният икономически растеж достигна 5.5%, а през 2025 се очаква обемът на икономиката да достигн 20 трилиона щ.д., като приносът към глобалния растеж да се запази на ниво около 30%. „Каква е „тайната" зад забележителните постижения на Китай" – зададе риторичния въпрос Н.Пр. Дай Цинли, и отговори: „Това е силното ръководство на Централния комитет на ККП, начело с председателя Си Дзинпин; това е последователното поставяне на интересите на народа на първо място; това е непрекъснатото усъвършенстване чрез самореформиране на партията и чрез обществен контрол; това е смелото изправяне пред проблемите и верността към първоначалните идеали."

По-нататък в словото си дипломатът припомни значението на неотдавнашната инициатива за глобално управление, издигната от председателя Си Дзинпин, основана на принципите за равенство на суверенитета, зачитане на международното право, утвърждаване на многостранността, поставяне на човека в центъра и ориентация към конкретни действия.

„Тази инициатива е израз на китайската мъдрост и принос към укрепването и усъвършенстването на глобалното управление. Многостранността е споделен консенсус между Китай и Европа. Китай е готов, заедно с международната общност, включително европейските и българските партньори, да засили сътрудничеството за изграждане на по-справедлива и по-разумна система за глобално управление и за съвместното изграждане на общност на споделена съдба за човечеството".

Тя подчерта още, че в днешната сложна и променлива международна обстановка Китай и Европа трябва да бъдат приятели, а не съперници, да залагат на сътрудничеството, а не на конфронтацията.

Като стратегически партньори ние очакваме заедно с българската страна да използваме възможностите, да задълбочаваме сътрудничеството и съвместно да насърчаваме устойчивото развитие на китайско-българските отношения, откривайки още по-светло бъдеще за нашето партньорство.

Специално внимание високопоставеният китайски дипломат отдели на сътрудничеството и отношенията между Китай и България с думите: „През изминалото десетилетие сътрудничеството в рамките на инициативата „Един пояс, един път" постигна богати резултати в различни сфери – от търговия, инвестиции и финанси до култура, образование и наука.

Народите на Китай и България изградиха връзки, които преодоляват географските разстояния, и създават истинско духовно и културно сближаване, като под(ерта, че през настоящата година контактите на високо равнище между двете страни бяха особено активни.

„Заместник министър-председателят на България и председател на Българската социалистическа партия г-н Атанас Зафиров два пъти посети Китай, а общо петима български министри и седем китайски ръководители на ниво заместник-министър и по-високо осъществиха визити в двете държави", припомни посланикът.

По време на приема се състоя и тържествена церемония по връчване на първите награди за принос към приятелството между България и Китай. Посланик Дай Цинли връчи наградите на представители от различни среди - културни, икономически, бизнес, лингвисти и др.

Представянето на спектакъл, изпълнен с вълнуващи преживявания зарадва присъстващите гости на тържествения прием, по повод Националния празник на Китай.