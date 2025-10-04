Прокуратурата започва разследване за трите жертви на потопа в Елените

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокуратурата в Бургас започва разследване за причините, отнели живота на трима души по време на потопа в "Елените" на 3 октомври - граничният полицай Стефан Иванов, багеристът Цанко Иванов и работник от несебърското село Тънково.

Ето какво съобщиха от пресцентъра на АП в града:

"По повод настъпилата смърт на трите лица са започнати три отделни досъдебни производства, които се наблюдават от Окръжна прокуратура - Бургас. В рамките на разследването трябва да бъдат установени причините, довели до трагичната смърт на хората".

От държавното обвинение уточняват, че предмет на разследване ще са и сигнали от медии и граждани за драстичното застрояване на дерето в района на вилно селище "Елените".