ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Петър Стоянович: България е в много странна ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21430079 www.24chasa.bg

Прокуратурата започва разследване за трите жертви на потопа в Елените

Тони Щилиянова

[email protected]

1740
Загиналите Стефан Иванов и Цанко Иванов

Прокуратурата в Бургас започва разследване за причините, отнели живота на трима души по време на потопа в "Елените" на 3 октомври - граничният полицай Стефан Иванов, багеристът Цанко Иванов и работник от несебърското село Тънково.

Ето какво съобщиха от пресцентъра на АП в града:

"По повод настъпилата смърт на трите лица са започнати три отделни досъдебни производства, които се наблюдават от Окръжна прокуратура - Бургас. В рамките на разследването трябва да бъдат установени причините, довели до трагичната смърт на хората".

От държавното обвинение уточняват, че предмет на разследване ще са и сигнали от медии и граждани за драстичното застрояване на дерето в района на вилно селище "Елените".

Загиналите Стефан Иванов и Цанко Иванов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)