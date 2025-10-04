ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима загинали и 42-ма пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима души са загинали, а 42-ма са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

Тежките пътни инциденти са 31, предава БТА.

В София са регистрирани три тежки и 35 леки катастрофи. Няма загинали, трима са ранени.

От началото на октомври седем души са загинали, а 95 са пострадали при 69 пътнотранспортни произшествия.

От началото на годината при 5200 катастрофи са загинали 332-ма души и са ранени 6503.

В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат шестима загинали на пътя по-малко.

