Бойко Найденов: Още през юли беше ясно, че мандатът на Сарафов е изтекъл

Върховният касационен съд (ВКС) обяви, че Борислав Сарафов е без правомощия като изпълняващ функциите на главен прокурор, тъй като по закон максималният срок за временно изпълняване на длъжността е 6 месеца.

Според съда след 21 юли Сарафов заема поста без легитимно основание и няма право да сезира съда.

На обратна позиция е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Оттам смятат, че правилото за 6-те месеца не важи за Сарафов, защото случаят му е „заварено положение“.

Юристът Димитър Марковски обясни, че решението на ВКС касае конкретна процедура – искания за възобновяване на наказателни дела, където съдът е приел, че мандатът на Сарафов е изтекъл. Според него обаче не може генерално да се твърди, че всички действия на Сарафов като главен прокурор са нелегитимни, тъй като ВСС е взел решение той да продължи да изпълнява функциите. Марковски подчерта, че проблемът произтича от „непрецизния текст“ в Закона за съдебната власт, който позволява различни тълкувания.

Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Бойко Найденов изрази противоположно мнение. По думите му законът е категоричен – срокът е максимум 6 месеца, без изключения.

„Право на тълкуване има само съдът, в случая ВКС. ВСС няма правомощие да тълкува закона, а само да го прилага“, подчерта Найденов пред бТВ.

Той допълни, че още през юли е било ясно, че мандатът на Сарафов е изтекъл, а продължаващото му оставане на поста поставя под съмнение актовете, които издава като изпълняващ функциите главен прокурор.