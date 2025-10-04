Проф. Петър Стоянович: България е в много странна ситуация – хем безводие, хем потопена от дъжд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„България е в една много странна ситуация – хем безводие, хем потопена цялата от дъжд. И тези, които стоят на забранени места, и тези, които им дават разрешение, са еднакво виновни“.

Това каза проф. Петър Стоянович в предаването „Тази събота и неделя“ по бТВ.

„Въпросът е колко са застраховани от бедствия и аварии, за да не ходим да плачем на държавата да покрие разходите“, посочи още той.

Проф. Стоянович е бил край Созопол през 2023 г., когато имаше подобно бедствие и в Царево.

„Ненаситно алчни сме – и като граждани, и като собственици. Напълно безхаберни сме като граждани на държавата“, посочи проф. Стоянович.

"Въпреки че нямаме голяма страст да се чувстваме като част от държавата си като народ, имаме качества и съпричастност повече от други народи, да се чувстваме в помощ на ближния“, коментира той.