14-годишен изнасили момиче в Асеновград, дадоха му 4 месеца условно

Никола Михайлов

Районният съд в Асеновград.

Заплашил непълнолетната и я принудил да спи с него

Ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче, което заплашил, за да извърши блудствени действия с него. Два дни по–късно 14-годишният тийнейджър е бил арестуван и прекарал 48 часа зад решетките.

Престъплението е извършено на 16 октомври м.г. Той не е признал вината си пред Районния съд в Асеновград, който му е дал 4 месеца условно с 2 г. изпитателен срок. Наказанието му подлежи на обжалване пред Окръжния в Пловдив. 

Освен да изтърпи условната присъда, 15-годишният вече тийнейджър трябва да плати 1511,46 лв. за изготвените в хода на производството експертизи и 2000 лв. на изнасиленото момиче за адвокат. 

