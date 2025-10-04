Община Несебър: В най-кратки срокове ще върнем нормалния живот след бедствието

Кметът на община Несебър Николай Димитров, областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов и директорът на РДПБЗН – комисар Николай Николаев проведоха заседание на кризисния щаб за оценка на пораженията от тежката природна стихия, която връхлетя община Несебър и нанесе сериозни щети върху частна и общинска собственост на територията на вилно селище Елените.

Направен бе подробен анализ на ситуацията и бяха набелязани конкретни мерки за справяне с последствията от бурята. Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще извършат обход на засегнатите зони и ще определят приоритетните участъци за разчистване.

На терена на бедствието и към момента работят пет екипа на ПБЗН, 30 служители на МВР, представители на звеното „Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци. Те осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните и възстановителните дейности.

Междувременно служителите на ОП „БКСО" започнаха разчистването както на частни терени, така и на общинската инфраструктура, с цел привеждане на пътната мрежа в нормално състояние. Всички налични ресурси на общинско ниво са мобилизирани в помощ на пострадалите райони.

Резултатите от извършените огледи и предприетите действия ще бъдат своевременно оповестявани. Ръководството на община Несебър уверява гражданите, че ще положи всички усилия за възстановяване на нормалния ритъм на живот във възможно най-кратки срокове.