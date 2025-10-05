Съдебните изпълнители влизат в TikTok, обясняват на младежите, че кредитите се връщат

120 000 младежи до 30 г. са задлъжняли с невърнати суми, взети за телефони, дрехи и почивки

120 хиляди млади българи до 30 години са длъжници към съдебните изпълнители. Това обяви шефът на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев на българо - сръбски форум, посветен на извънсъдебното събиране на малки вземания.

Според съдебни изпълнители младежите, които най-често взимат кредитите за скъп телефон, лятна почивка или маркова дреха, не се издължавали, смятайки, че като не работят, нямат постоянни доходи или получават доходите си в сивата икономика, няма да бъдат открити. Други пък разчитали кредитите им да бъдат върнати от родителите, които по закон не са длъжни да го правят.

"Обяснявам им, че все един ден ще почнат работа или доходите им ще излязат на светло, и тогава пак ще трябва да връщат кредитите, но вече много по-голяма сума", обясни частен съдебен изпълнител на форума.

Заради масовото задлъжняване на младежи през миналата година от Камарата са започнали кампания сред големите ученици. Тя се провела в 103 училища, обучени били 7000 ученици, като с тази задача се заели 27 съдебни изпълнители.

Кампанията ще продължи и през тази година, но за да стигне до много млади хора от Камарата са решили да я надградят. Те подготвят специална платформа в интернет, където ще се пускат клипчета за повишаване на финансовата грамотност на младите. Ще им се обяснява, че задълженията не изчезват. Да не си мислят, че с годините дългът им ще се изпари от само себи си. Тези клипчета ще се разпространяват през социалните мрежи - фейсбук, TikTok, инстаграм.

"Винаги сме били обществено ангажирани, длъжници винагии ще има, но е важно те да са грамотни, а не на принципа на щрауса да игнорират проблемите", смята Дичев.