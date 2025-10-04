ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бронз за България от силен турнир по борба в Русия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21430573 www.24chasa.bg

И армията се притича на помощ на пострадалите от наводненията

1436
Придошлата вода отнесе бус и няколко коли в морето между Свети Влас и Елените.

Военнослужещи от ВМС и Командването за логистична поддръжка (КЛП) оказват помощ за преодоляване на последиците от наводненията в област Бургас, съобщават от ресорното министерство.

Днес  20 военнослужещи със специализирана почистваща и транспортна техника от Транспортния батальон към КЛП – Бургас ще подпомагат разчистването в района на ваканционно селище Елените.

На терен ще действат и екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас.

Специалисти от ВМС участват в кризисния щаб, който координира действията в района на град Свети Влас.

Българската армия ще продължи да осигурява допълнителни сили и средства за подпомагане на дейностите и ще остане на терен, оказвайки съдействие за справяне с щетите в най-засегнатите райони на областта – толкова дълго, колкото е необходимо, независимо от обстоятелствата, заявяват от министерството.

Придошлата вода отнесе бус и няколко коли в морето между Свети Влас и Елените.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)