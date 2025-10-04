И армията се притича на помощ на пострадалите от наводненията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военнослужещи от ВМС и Командването за логистична поддръжка (КЛП) оказват помощ за преодоляване на последиците от наводненията в област Бургас, съобщават от ресорното министерство.

Днес 20 военнослужещи със специализирана почистваща и транспортна техника от Транспортния батальон към КЛП – Бургас ще подпомагат разчистването в района на ваканционно селище Елените.

На терен ще действат и екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас.

Специалисти от ВМС участват в кризисния щаб, който координира действията в района на град Свети Влас.

Българската армия ще продължи да осигурява допълнителни сили и средства за подпомагане на дейностите и ще остане на терен, оказвайки съдействие за справяне с щетите в най-засегнатите райони на областта – толкова дълго, колкото е необходимо, независимо от обстоятелствата, заявяват от министерството.