Фолклорен празник събра самодейци и жители в Средна кула (Снимки)

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1924" в Средна кула организира днес празник под наслов „В Средна кула на мегадана - с песни и танци до зарана!"

Целта на събитието беше да насърчи самодейните изкуства и да продължи съхраняването на българските традиции чрез активно участие на читалищата от общността, културните формации и гражданите.

Гост на празника беше заместник-кметът Енчо Енчев, който поздрави присъстващите с празника и за усилията им да създадат общност, основана на взаимно уважение, съседска подкрепа и споделени ценности.

„Благодарение на всеки един от вас, този квартал е изпълнен с живот, топлина и дух. Вашата грижа за общите пространства, усмивките, които си разменяте на улицата, готовността да си помогнете в трудни моменти – всичко това прави квартала специален", заяви Енчев.

Той обясни, че сега се полагат усилия до 1 ноември да бъде завършен ремонтът на големия салон на читалището. Помещението не е използвано от 15 години и благодарение на обновяването му с финансови средства от Община Русе, жителите на Средна кула отново ще могат да го превърнат в културен център с местни и гостуващи постановки и организиране на различни събития.

В празничната програма взеха участие самодейни състави към НЧ "Св. Димитър Басарбовски" в Басарбово; Детско-юношеският фолклорен ансамбъл „Зорница" към Общинския детски център за култура и изкуство в Русе; самодейци към НЧ „Просвета – 1915 г." в Долапите; танцова формация „Дунавска магия" и представители на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1924 г." в Средна Кула.

Специален гост на събитието беше народната певица Теодора Узунова, която зарадва публиката с изпълнения от българския фолклор.

Освен музикално-танцовата програма, събитието включи и съпътстващи дейности, насочени към възраждане на традиционния бит и кухня.

Беше представена кулинарна демонстрация „От нашата трапеза" – приготвяне и споделяне на градинарска чорба и мамалига. Тайната на вкусната чорба е в пресните зеленчуци от домашните градини, обясняват жители на Средна кула.

Във фоайето на читалището изложба показа местни занаяти и ръкоделия в Средна кула, както и традиционни носии и обичаи от региона.

Празникът се осъществи благодарение на усилията на местното читалище, културни институции и доброволци, с финансовата подкрепа на Програма „Култура" на Община Русе.