Най-много дъжд в Ловешко е паднал в Априлци и Черни Осъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-много дъжд е паднал в Априлци и троянското село Черни Осъм в Ловешко през последното денонощие, като количествата са съответно 30,2 л/кв. м и 22,3 л/кв. м, съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция.

В Ловеч са паднали 19,2 л/кв. м. В Ябланица количествата валежи са 20,2 л/кв. м, в троянските курортни села Чифлик – 19 л/кв. м, и Шипково – 17,1 л/кв. м.

Дъждът през последното денонощие в Луковит е 13,1 л/кв. м, Угърчин – 16,7, Тетевен – 15,1 л/кв. м., Лесидрен – 13,5 л/кв. м.

В планинските райони в областта е имало и смесен валеж от дъжд и сняг, на места се е образувала снежна покривка.

Нивото на река Осъм при Ловеч е 50 см, а при Троян - 28, на река Черни Вит при Тетевен - 136 см.

Продължава да е затворен проходът Шипково – Рибарица за всички видове моторни превозни средства, съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление в Ловеч инж. Георги Генов.

Ограничено е и движението за тежкотоварни камиони над 12 тона през прохода Троян – Кърнаре.