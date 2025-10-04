ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бронз за България от силен турнир по борба в Русия

За две денонощия в Русе са паднали 37,6 л/кв. метър дъжд

Снимка: Pixabay.

В Русе за последните две денонощия са паднали 37,6 л/кв. метър дъжд.

Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Обстановката в региона е спокойна, каза областният управител на Русе Драгомир Драганов и допълни, че язовирите в областта са пълни под 50 процента.

Заради бурния вятър през вчерашния ден в Русенско имаше съборени множество дървета и клони, които причиниха материални щети и затрудниха движението по пътища.

Драганов каза още, че е разпоредил проверка на състоянието на речните корита и дигите в Русенско. Началото ѝ ще бъде поставено на 13 октомври от междуведомствена комисия с представители на всички държавни институции, имащи отношение по темата.

Специално внимание ще бъде отделено на зоните със значителен потенциален риск от наводнения, проводимостта на реките и техните корекции, както и на изградените диги.

Ще се следи също за наличие на брегова ерозия и оттичането на повърхностните води. В обхвата на проверките попадат и деретата, отводнителните и напоителните канали.

Ще се проверят и хвостохранилищата на територията на общините Ветово и Ценово.

Резултатите се очаква да бъдат ясни до края на месеца или най-късно през ноември.

Снимка: Pixabay.

