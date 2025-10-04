Откриха с курбан ловния сезон в старозагорското село Петрово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С курбан за здраве днес ловната дружинка в старозагорското село Петрово открива ловния сезон, каза за БТА председателят на дружинката Димитър Димитров.

Той посочи, че в нея членуват 30 ловци, като най-възрастният е на 76 години, а най-младият на 22.

„Нека този ловен сезон да бъде по-добър от предишния, защото миналата година нямахме много ловни постижения. Надяваме се тази година да е по-благосклонна към нас", каза Димитров.

Той уточни, че в първата събота на октомври се открива ловният сезон за дива свиня, пъдпъдък, фазан, яребица, зайци и водоплаващи.