ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Н. ПР. Дай Цинли: Настоящата година е заключителна...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21431043 www.24chasa.bg

Откриха с курбан ловния сезон в старозагорското село Петрово

1148
Снимката е илюстративна/Pixabay.

С курбан за здраве днес ловната дружинка в старозагорското село Петрово открива ловния сезон, каза за БТА председателят на дружинката Димитър Димитров.

Той посочи, че в нея членуват 30 ловци, като най-възрастният е на 76 години, а най-младият на 22.

„Нека този ловен сезон да бъде по-добър от предишния, защото миналата година нямахме много ловни постижения. Надяваме се тази година да е по-благосклонна към нас", каза Димитров.

Той уточни, че в първата събота на октомври се открива ловният сезон за дива свиня, пъдпъдък, фазан, яребица, зайци и водоплаващи.

Снимката е илюстративна/Pixabay.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)