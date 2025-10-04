Възстановка "Героите на Горна Джумая" за празника на Благоевград

„Голямото градско бягане" даде старт днес на двудневните прояви за празника на Благоевград. В инициативата, която се проведе за втора поредна година, се включиха а над 100 души. Стартът и финалът бяха на площад „Георги Измирлиев", като трасето с дължина 4,11 км премина през централните части на областния център.

Всички финиширали участваха в томбола с атрактивни награди. Печелившите бяха изтеглени от благоевградския лекоатлет Иво Балабанов, участвал в Младежките олимпийски игри в Нанджинг, Китай.

Преди старта кметът Методи Байкушев приветства бегачите и подчерта значението на спорта за здравето, като призова всички да бъдат пример за децата и младежите и да водят здравословен живот.

За безопасност и удобство бегачите бяха разпределени в три групи – за активно спортуващи, за начинаещи и за хора без подготовка, включително участници с физически затруднения. По трасето доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода се грижеха за комфорта на участниците.

В Младежкия дом пък започна второто издание на „Панаир на науките и технологиите".

Тази вечер от 17:30 часа кв. „Вароша" оживява с възстановката „Улица някога в Горна Джумая". Ще се представят сръчни местни занаятчии и богата програма. На 5 октомври - неделя ще бъдат отбелязани 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на Благоевград. Тържествата започват с Панихида за загиналите за Освобождението в двора на храм „Въведение Богородично" и полагане на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев на пл. „Македония", а след това и на паметника на Македоно-Одринското опълчение „Майка България" на пл. „Мите Марков".

От 12:00 часа в парк „Бачиново" е възстановката „Героите на Горна Джумая", която ще представи битката от 28 юни 1913 г. по време на Междусъюзническата война.

От 16:30 часа в зала „22 септември" ще започне Тържествената сесия на Общински съвет - Благоевград, посветена на 5 октомври. На нея ще бъдат отличени заслужили граждани. В 18:30 часа на голямата сцена на площад „Георги Измирлиев" започва празничният концерт по повод 50 години от основаването на Регионален телевизионен център - Благоевград и 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.