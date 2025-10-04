Общината зове хората от "Люлин" и "Красно село" да хвърлят боклука в големи строителни контейнери

Живеещите в "Люлин" и "Красно село" да изхвърлят по възможност битовите си отпадъци в големи сиви контейнери, които по принцип се използват за строителни отпадъци. Те ще бъдат разположени на 8 места в "Люлин" и на 6 в "Красно село". Това стана ясно на брифинг на кмета на София Васил Терзиев и организационният общински щаб.

От неделя сметопочистването на двата района поема Столичното предприятие за третиране на отпадъци, което по принцип се занимава с обработката на боклука. След като договорите със сегашния чистач на двата района изтекоха, а Терзиев заяви категорично, че няма да сключи нов договор с единствения останал кандидат за зоната в мегапоръчката за почистването на столицата, тъй като той иска от общината 420 лв. на тон извозен отпадък при прогноза от 200 лв. на тон, се стигна до извънредната ситуация в "Люлин" и "Красно село". Там бе въведена кризисна организация за сметопочистването за периода от 5 до 19 октомври.

"Такса корупция няма да плащаме. Работихме над различни варианти и предполагахме, че може да се стигне до тук. Искам да успокоя гражданите на двата района, че сметосъбирането няма да спре и те ще получават информация всеки ден. Апелирам обаче за търпение и солидарност. С общи усилия ще се преборим и с това предизвикателство. В общ интерес е да не плащаме неразумни цени за услуга, която няма да бъде подобрена. Това няма да мине и ще се справим заедно", категоричен е Терзиев.

Той не отговори конкретно какво ще се случи след 2 седмици и дали тази временна организация на сметосъбирането ще продължи и тогава. Обясни, че предстоят и срещи с общинските съветници, за да се обсъдят възможните решения, а една от темите ще е увеличаване на капацитета на общинското дружество "Софекострой", което в момента чисти "Красна поляна". Първоначалната идея на общината бе да възложи чистенето на двата района на "Софекострой", но дружеството отказа с мотив, че няма достатъчно техника. Общината ще преговаря и с единствения останал кандидат да намали цените.

"Не е само за тези 2 района и не е само за боклука, а да кажем: "Не" на едни хора, които искат да злоупотребят с нашето време и търпение и най-вече с нашите пари", отсече Терзиев.

Шефът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци увери, че е създадена нужната подготовката, разпределени са задачите и нямало притеснения за изпълнението им. По думите му е осигурено и сметосъбирането от традиционните сиви контейнери.

Зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева призова хората по възможност да използват големите строителни контейнери.

"Ако има възможност нека в следващите 2 седмици да не хвърлят строителни, едрогабаритни и зелени отпадъци. Ако това не е възможно, нека да го правят в съседните райони, където сметосъбирането се извършва нормално. Важно е да изхвърлят разделно отпадъците, за да се намали обемът на тези, изхвърлени в сивите контейнери, затова призоваваме да се прави разделянето на опаковките и да се използват цветните контейнери", апелира Бобчева.

Кметът на най-големия столичен район - "Люлин" Георги Тодоров обаче не скри, че е обезпокоен от създалата се ситуация. Той напомни, че в района от петък също действа кризисен щаб, а от неделя всички служители на районната администрация ще са на терен, за да следят дали има проблем с извозването на боклука, за да може той веднага да сигнализира Столичната общината.

"Имаме резерви, защото не разполагаме с информация каква техника и колко хора ще са ангажирани с почистването на района. В "Люлин" по официални данни живеят над 130 000 души, а по неофициални - броят им е над 200 000 души. Няма нужда от паника, но е важно гражданите да получават информация, защото този въпрос касае здравето им. Надявам се, че скоро ще има трайно решение на проблема", подчерта Тодоров.

От неделя дружеството, което отговаря за поддръжката на междублоковите пространства в "Люлин", ще обслужва и малките кошчета по спирките и по улиците.

Същата организация е направена и в "Красно село" от кмета Цвета Николаева, но тя обясни, че разполага едва със 7 души и от петък търси да назначи още хора, които да отговарят за малките кошчета.

"Ясно е, че зад тази криза стоят политически и икономически интереси, но моя район не бива да става жертва на това. Говорим сега за сметоизвозването, но няма план за почистването на шахтите и какво ще се прави при снеговалеж. Надявам се, че ще стигне до трайно решение в близките 1-2 седмици", каза Николаева. В "Красно село" живеят 90 000 души, а по думите й с "Люлин" двата района се равняват на град като Бургас.

Вижте тук къде ще са разположени контейнерите.