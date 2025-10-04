За 48 часа в Монтанско са паднали до 84 л./ кв. метър дъжд и сняг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За две денонощия непрекъснат валеж на 2 и 3 октомври в различните селища на област Монтана са паднали между 60 и 84 литра на квадратен метър дъжд и сняг, съобщиха за БТА от метеорологичната станция в Монтана.

В курортния град Вършец са паднали 84,1 л/кв.м сняг и дъжд. В Берковица количеството на валежите е 80,9 л/кв.м. В село Говежда, община Георги Дамяново – 79,2 л/кв.м, в село Василовци, община Брусарци – 78,9 л/кв.м, в Монтана – 69 л/кв.м, в Чипровци – 61 л/кв.м.

Обилните валежи, които в равнинната част на региона бяха от дъжд, а в планинската от сняг, причиниха прекъсвания на електрозахранването в много селища в общините Берковица, Вършец, Чипровци и Георги Дамяново и затрудниха движението по пътищата.

Късно снощи електрозахранването навсякъде беше възстановено.

До момента обаче пътят през прохода Петрохан в Стара планина, който е най-късия от София към областите Монтана и Видин, още е затворен заради падащи върху шосето клони и дървета, натежали от тежкия мокър сняг.

За две денонощия в района на прохода паднаха обилни валежи, а снежната покривка достигна около 50 сантиметра.