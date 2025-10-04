В Петрич кметът и Йордан Йовчев откриха площадка за фитнес на открито

Снимка: Би Ти Ви

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков и вицеолимпийският шампион Йордан Йовчев официално откриха ново съоръжение за фитнес на открито в квартал "Дълбошница", предава БТА.

Площадката за така наречения стрийт фитнес е изградена в партньорство между Община Петрич и местна фирма, направила дарение.

Площадката представлява модерно съоръжение, оборудвано с всички необходими уреди за активен спорт и здравословен начин на живот.

За безопасността на спортуващите е положена ударопоглъщаща настилка.

Жителите на квартал "Дълбошница" и на нашия град ще имат възможността да се възползват от едно прекрасно съоръжение - спортна площадка с фитнес уреди. Голяма богатство е спортът и физическата активност да се извършват на открито, в полите на планина Беласица, добави кметът.

Йордан Йовчев каза на официалното откриване, че е необходимо да се изграждат места за спорт на открито, но по думите му това се случва все по-рядко.

Подобни мултифункционални спортни площадки са инвестиция в нашите деца. Занимавам се с подрастващото поколение, което намира своя път чрез спорта, да изяви потенциала си. Много е важно децата да спортуват и да бъдат отговорни. Нашия личен пример също е много важен, подчерта спортистът.

Той призова присъстващите да пазят направеното и да показват на децата правилния път и подход към спорта.