Само през 2024 г.: Над 5000 заповеди за защита, от тях 1600 са за деца

През 2024 година съдилищата в България са издали над 5000 заповеди за защита, от които 1600 са за деца, каза омбудсманът Велислава Делчева по време на участието си в конференцията, посветена на 20 години от приемането на Закона за правната помощ и на Закона за защита от домашно насилие в Музей „Възраждане и учредително събрание" във Велико Търново, предава БТА.

Организатор на честването е Националното бюро за правна помощ под патронажа на министъра на правосъдието Георги Георгиев, с домакинството на кмета на Велико Търново Даниел Панов.

Тя посочи, че двата закона отбелязват нов етап в развитието на българската правна система и в областта на защитата на правата на човека, и то на най-уязвимите групи в обществото – хората без доходи, затруднените, пострадали жени, мъже, деца и възрастни хора.

Това е отговор към нарастващата обществена чувствителност на първо място по темата за домашното насилие, заяви Делчева.

Двайсет години по-късно статистиката е все още стряскаща, коментира омбудсманът.

Тя съобщи, че през 2024 година съдилищата в България са издали над 5000 заповеди за защита, от които 1600 са за деца.

През телефонния номер 112 са подадени над 53 хиляди сигнала за домашно насилие, като в над половината от тези случаи е имало нужда от спешен екип на Бърза помощ. Регистрирани са над 2500 престъпления в условие на домашно насилие, като това е ръст от над 65 процента спрямо 2023 година. Разкриваемостта на тези престъпления достига до 59 процента, с четири пункта повече, спрямо предходната година.

Има 20 жени, убити в контекста на домашно насилие през 2024 година.

Случаите на нанесени телесни повреди в условията на домашно насилие са нараснали с над 130 процента спрямо 2023 година, подчерта Велислава Делчева.

Важно е, че адвокатите са тези, които поемат водещата роля в обществото за борба с този феномен на насилието, посочи омбудсманът и добави, че държавата със своите политики на нетърпимост към насилието има ключова роля.

Делчева допълни, че неправителствените организации също имат важно значение, защото те осигуряват грижа за пострадалите.

Омбудсманът обобщи, че за всички е ясно, че домашното насилие не е личен проблем, а проблем, който не трябва да остава скрит зад стените на дома.

„Зад всяка цифра, която посочих току що, зад всеки доклад на институциите и неправителствените организации, зад всяка статистика стои име, история, мечти и живот, който трябва да бъде защитен", каза още тя.

По думите ѝ Националното бюро за правна помощ и регионалните центрове са инструментът, който дава възможност на пострадалите от домашно насилие да получат правна и психологическа подкрепа.