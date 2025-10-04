Долни Богров се вдига на протест заради изгонения отец Янко

Жители на Долни Богров се готвят за протест заради неоснователна според тях смяна на местния свещеник Янко Китанов.

По думите им духовникът е сменен неотдавна без никаква основателна причина и без знанието на енориашите. На негово място е назначен нов свещеник, който, според местните, е бил изгонен от бившата си енория в Бобошево, Благоевградско, включително и заради странните за православните християни порядки, които налагал там.

"Подкрепяме отец Янко Китанов, защото той е жител на нашия квартал, наш съсед и преди всичко наш духовен баща, който е направил много за всеки един от нас, винаги ни е подкрепял по всяко време", заяви Анжела Кръстанова, цитирана от БНТ.

Тя посочи, че отец Китанов е духовен баща на местните жители и е направил изключително много за възстановяването на църквата "Свети Теодор Стратилат" и манастира "Свети Апостоли Петър и Павел", особено след наводнението през 2005 г.

"Това е един от най-старите манастири в околията. След 5 август 2005 г. районът беше потопен под водата, манастирът буквално се срина, а там имаше изключително стари икони и иконостас. Благодарение на организацията, която отец Янко създаде, нашият манастир отново съществува и един от най-красивите", каза тя.

Иван Асенов е учуден как може да се слага нов свещеник, без да се знае нищо за него.

"Няма да изоставим отец Янко. Възмутен съм, че новият е сложил табели по оградата на църквата, че е охраняван обект. От кого охранява? От нас жителите на Богров, които сме създали тази черква", добави той.

Той призова Светия синод да чуе призива на Долни Богров, в противен случай жителите са готови и на крайни мерки, включително и на гражданско неподчинение следващата събота.