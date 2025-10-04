Ремонтът на жп надлеза на пътя Ямбол – Сливен приключен до края на годината

Срокът за приключване на ремонта на жп надлеза на пътя Ямбол – Сливен ще бъде спазен и съоръжението ще бъде готово до края на годината. Това заяви пред журналисти директорът на Областното пътно управление в Ямбол инж. Галин Костов, съобщи БТА.

Надлезът е затворен за ремонт от началото на 2025 г., а трафикът вече десети месец се пренасочва през единствения обходен маршрут – северното околовръстно шосе на Ямбол и ул. „Ормана”. Това е причина за силно затруднено движение в града, особено в пиковите часове сутрин и вечер.

„Предстои да бъдат залети бетоновите полета върху моста и вече след узряване на бетона ще може да се полага асфалт. Идеята е на първите две платна, където се постави асфалт, евентуално да бъде пренасочено движението, с цел да се избегне този обход“, посочи Костов.

Мостът на бул. „Европа“ не е ремонтиран от построяването си през 1980 г. Обновява се със средства на Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност близо 9 млн. лева. Надлезът с дължина близо 380 метра е основната пътна връзка между Ямбол и Сливен, поема и значителна част от движението към автомагистрала „Тракия“.

Проектът за ремонт включва пълна рехабилитация на пътното платно, възстановяване на нарушеното бетонно покритие, ремонт на тротоарите и специализирани дейности, свързани с електрозахранването на индустриалната зона в Ямбол.