Най-голямото изложение за къмпинг туризъм гостува в Пловдив

Най-голямото изложение за къмпинг туризъм Camping & Caravaning Expo за втора поредна година представя на Гребната база в Пловдив днес и утре най-новите тенденции в сферата на къмпинг туризма, караванинга и аутдор, съобщи Веселин Вълев от Camping.BG, предаде БТА.

Посетителите на изложението имат възможност да разгледат първия български кемпер, нови модели кемпери, каравани, палатки, автомобили за туризъм и свободно време, къмпинг оборудване и редица нови и интересни продукти и услуги, свързани с къмпинг, туризъм, вода и активности в природата.

Над 30 изложителя представят кемпери, каравани, палатки, покривни палатки, къмпинг и туристическо оборудване, литература и други. На събитието присъстват и собствениците на къмпингите Весело село и Арда.

На живо може да се види прототипът на първия български кемпер HIP Campers. С модерния си дизайн и нестандартно вътрешно разпределение той привлече внимание на изложение в Германия. Наред с него има и нови кемпери от водещи европейски производители. На гребната база може да се видят произведени в България каравани. На голяма площ ще бъде представен и един от водещите в Турция производител на кемпери и каравани.

Посетителите на изложението ще се запознаят и с предложенията за наем на кемпери. Предлагат се големи отстъпки за покупка на оборудване за къмпинг, караванинг и водни спортове. Музика, вкусни храни и напитки са предвидени в специално обособена зона.

Събитието се провежда на паркинга при трибуните на Гребната база. Входът е свободен. Организатор на изложението Camping & Caravaning Expo е Camping.BG.