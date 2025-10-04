Наталия Василева: Консултираме жертви на домашно насилие на място в кризисните центрове

От 2021 до 2025 г. Националното бюро за правна помощ е постановило 139 332 решения за заплащане на служебни защити. Годишно служебна адвокатска защита се предоставя между 30 и 33 хиляди пъти.

По отношение на домашното насилие във връзка с механизма, който следваме с Министерството на вътрешните работи, от март 2023 година до днес сме започнали спасяването на 310 лица, които са пострадали от домашно насилие, разбира се, повечето са жени. Това е една възможност, която предоставяме чрез регионалните центрове за консултиране. Позволили сме на адвокатите, които са регистрирани да предоставят консултации в тези центрове, да ги предоставят изнесено, т.е. на място в институциите, в които се намират пострадалите. Това наистина е краткият път за защита на лицата, които са пострадали от домашно насилие", посочи Наталия Василева.

Тя уточни, че с промените в Закона за правната помощ от 2022 г. е дадена възможност за всякакъв правен проблем да може да се поиска правна помощ от най-нуждаещи се. Такава може да се получи и за извънсъдебно уреждане на спорове.

Над 150 юристи участваха в Музей "Възраждане и Учредително събрание" във форум, посветен на 20-ата годишнина от приемането на Закона за правна помощ в България и на Закона за защита от домашно насилие. Той е под патронажа на министъра на правосъдието Георги Георгиев. В петък вечер той откри Регионален център за консултиране към адвокатската колегия в старата. столица.