Историк: Попаднах на древна обсерватория в Пловдивско. Археолози: Това са останки от каменоломна (Снимки, видео)

Предците ни, предхождащи траките, са познавали цялото движение на слънцето по небосклона в най–дългия ден от годината – 21 юни, констатира Кирил Кирков

Кирил Кирков е дипломиран историк на Нов български университет и от доста време се е посветил да търси и проучва древни останки в България. От години живее и работи в Лондон, но там не упражнява професията си. Успоредно не спира да обикаля родните полета и планини и да изследва интересни според него находки.

Така на 13 септември тази година с трима приятели – Жана Карагьозова, Веселин Минков и Маринела Гърчева провеждат проучвателна експедиция в Сърнена Средна гора. Тогава се натъкват на нещо, към което ги упътват местни жители от село Сърнегор. "Находката" над село Сърнегор, която Кирил Кирков интерпретира като обсерватория.

Попадат на огромни каменни блокове и след проучване Кирков заключава, че те са част от древна обсерватория. Районът в Средна гора действително е богат на старини, мегалити, крепостни стени, гробници, златни погребения. И това подсилва любопитството на мнозина.

Но доколко откритието на Кирков е научно обосновано?

"24 часа" предостави снимков материал от "находката" на изявени археолози, проучили десетки обекти в Пловдивско. Тяхното становище е категорично.

"Това са останки от каменоломна, каквито има на поне шест–седем места в региона. Намират се най–различни каменни кръгове, които любителите, без да се занимават с наука, ги интерпретират като слънчеви дискове. А те са всъщност от 30–те години на миналия век, когато хората са правили камъни за мелници", обясниха учените. Повече от тя са категорични, че "откритието" край Сърнегор е точно такова. Друг виден изследовател на древната история пък е на мнение, че това са били воденични камъни. Но наблизо обаче няма река. Възможно ли е това да са останки от каменоломна, както твърдят археолози.

А самият Кирков смята, че става въпрос за нещо уникално, изработено от предшествениците на древните траки по нашите земи.

"Заобикаляйки през планината, успяхме да намерим древния път. Спуснахме се по пътека и видяхме изправена скала, висока около 140-150 см, с изсечен слънчев диск. Поизчистихме я. Разгледах релефа и останах поразен. Виждаха се добре оформени 3 фигури - диск в средата, от двете му страни два полудиска. Компасът отчете позиция юг - север на изображенията в анфас и изток - запад на цялата композиция. Направи ни впечатление, че по ръба на дисковете има издълбани жлебове, които са разположени на еднакви разстояния един от друг и когато ги преброихме, се оказаха по 15 (частично запазени). В непълния диск вдясно (по-големия) жлебовете са 9, а в малкия вляво - 6 броя. Бяхме озадачени", разсъждава Кирков.

Числата 6, 9 и 15 първоначално нищо не му говорили. Взел молив и лист и нарисувал цялата композиция. Тогава всичко си дошло на мястото.

"Разбрах, че е нещо просто и уникално. Централният пълен диск се явява продължение на непълния и заедно двете фигури имат точно 24 жлеба. По този начин се получава, че числото 9 е равно на часовете на нощта при продължителност на деня от 15 часа. Кой е този ден в годината", пита се той.

И разсъждава, че дискът е разграфен така, че да отразява времето, необходимо на слънцето да стигне от зенит до залез. "Тоест от най-ярката си част до пълно скриване зад хоризонта, след което настъпва нощта. Установихме, че тъмната част на това денонощие е 9 часа, а светлата - 15. А от пладне до залез имаме 6 часа. Следователно от изгрева до пладне следва да са 9 часа", размишлява Кирков. Кирков с експедицията си пред находката от Сърнегор.

Оказало се според него, че денят с продължителност от 15 часа е 21 юни - лятното слънцестоене. "Моята приятелка и колега Маринела Гърчева - учител по история география, изпрати потвърждение на това. Не е за учудване, че древните ни предци са знаели цялото движение на слънцето по небосклона в този ден от годината. Вероятно когато то е изпълвало слънчевите дискове, очертани в скалата, е извършван определен ритуал", допуска той.

Но не изключва, че е било възможно древните обитатели на тези земи да са проследявали и останалите проявления на небесното светило, като зимното слънцестоене. Тогава е най–краткият ден с продължителност 9 часа.

"Също може да се отчита и пролетното и есенното равноденствие, като тогава се изпълва фигурата, която се получава от пълния централен диск и малкият непълен отляво или от западната страна. Получават се 21 огрени жлеба и 9 неогряни, което е 21 без 9 и прави 12 часа", заключава той.

По думите му тази древна обсерватория се намира на немного високо място в планината и е близко до подножието. Разположена е на южен склон, който правел лесен достъпът на слънчевите лъчи през целия ден - от ранно утро до залез. Това позволявало на древните учени да следят хода на светлината по съоръжението в скалната повърхност с много голяма точност. След разчистването на камъка, Кирков открива жлебове и по тях интерпретира.

"Съдейки по броя на часовете в най-дългия ден, можем да допуснем, че числото 15 е било свещено за нашите древни предшественици. Към него можем да добавим 9, което има двоен смисъл - продължителността на нощта и от изгрева до зенита, като единият му смисъл е свързан с хода на Бога Слънце", коментира Кирков.

В този ред на мисли той вижда три свещени числа за нашите древни предшественици - 6, 9 и 15. И трите по думите му са кратни на числото 3, което пък е изразено фигурално в разгърнатата карта на денонощието в лятното слънцестоене, чрез представянето на три фигури - пълен диск и две непълни - общо 3.

Тези числа се срещат в редица обекти на хората от тази древна култура, обобщава той.